Sergio Mattarella, l’esultanza contenuta del Presidente della Repubblica diventa iconica: emette un brevissimo, impercettibile, sommesso “uuaahhh” (Di lunedì 12 luglio 2021) Un lieve sussulto. Le braccia che si alzano come invisibili saette a mezz’aria. L’occhio che si accende di azzurro vivo come la maglia della Nazionale di una volta. Un urletto con labiale primitivo – vocali che si susseguono indistinte – più che il “goool” come da comunicato ufficiale del Quirinale. Anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella finisce nell’albo delle icone sante delle istituzioni che si scompongono di fronte alle emozioni dello sport. L’increspatura al protocollo del bon ton accade attorno al 67esimo del secondo tempo quando nel parapiglia generale in area ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Un lieve sussulto. Le braccia che si alzano come invisibili saette a mezz’aria. L’occhio che si accende di azzurro vivo come la magliaNazionale di una volta. Un urletto con labiale primitivo – vocali che si susseguono indistinte – più che il “goool” come da comunicato ufficiale del Quirinale. Anche ilfinisce nell’albo delle icone sante delle istituzioni che si scompongono di fronte alle emozioni dello sport. L’increspatura al protocollo del bon ton accade attorno al 67esimo del secondo tempo quando nel parapiglia generale in area ...

