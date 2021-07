Senato, da domani va in scena il ddl Zan. Il renziano Scalfarotto avverte: «Sarà un Vietnam» (Di lunedì 12 luglio 2021) Fosse per lui, lo scriverebbe in un cartello piazzato in bella mostra all’ingresso dell’aula del Senato, dove da domani inizia l’esame del ddl Zan. Un bel “benvenuti in Vietnam” che sarebbe solo il prequel del classico “l’avevo detto io” se i suoi timori trovassero conferma. Sul punto Ivan Scalfarotto, renziano di strettissima osservanza e bersaglio dell’ira dei militanti Pd, non ha dubbi: il passaggio nell’aula di Palazzo Madama Sarà tutt’altro che una passeggiata per la legge sull’omotransfobia. E alla Stampa dice: «La Lega farà ostruzionismo, ci saranno molti voti segreti. M5s sta ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 luglio 2021) Fosse per lui, lo scriverebbe in un cartello piazzato in bella mostra all’ingresso dell’aula del, dove dainizia l’esame del ddl Zan. Un bel “benvenuti in” che sarebbe solo il prequel del classico “l’avevo detto io” se i suoi timori trovassero conferma. Sul punto Ivandi strettissima osservanza e bersaglio dell’ira dei militanti Pd, non ha dubbi: il passaggio nell’aula di Palazzo Madamatutt’altro che una passeggiata per la legge sull’omotransfobia. E alla Stampa dice: «La Lega farà ostruzionismo, ci saranno molti voti segreti. M5s sta ...

