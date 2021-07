Secondigliano | chiuso viale Regina Margherita per lavori | le vie alternative

(Di lunedì 12 luglio 2021) Arriva ail cantiere della metro. Nei prossimi giorni partiranno gli scavi, che chiudonofino a Natale. Nel quartiere napoletano partiranno gli scavi del cantiere (via web)Il cantiere della metro raggiunge anchequartiere nord di Napoli. Infatti nei prossimi giorni inizieranno gli scavi per il tunnel della Linea metropolitana Napoli Piscinola-Giugliano-Aversa gestita dall’Eav. Con la partenza degli scavi verrà chiusa alla circolazione, almeno fino a Natale. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Secondigliano chiuso

Vesuvius.it

Camorra al Parco Verde, don Patriciello: 'Bimbi di serie Z,centro estivo' 'Siamo stati ...la camorra di Caivano vuole riprendersi il territorio dal gruppo degli scissionisti di. ...Dopo l'arresto, il gup della Capitale dispose l'aggravamento della misura cautelare e l'imprenditore vennenel carcere napoletano diper tre mesi. Cosentino, però, difeso dall'...Arriva il cantiere del metrò a Secondigliano. Nei prossimi giorni partiranno gli scavi per il tunnel della Linea metropolitana Napoli ...GIUGLIANO IN CAMPANIA – Un imprenditore di Giugliano, Alessandro Cosentino, fu arrestato con l’accusa di evasione, lo scorso dicembre, perché sorpreso in un campo rom con una cittadina romena e non ne ...