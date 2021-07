Search Atlas sfata il mito dell’imparzialità delle ricerche su GoogleHDblog it

(Di lunedì 12 luglio 2021) La verità è che i risultati variano da un Paese all’altro per un parametro tanto importante quanto l’imparzialità: ovvero la rilevanza.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Search Atlas

HDblog

è uno strumento sviluppato da un gruppo di ricercatori scientifici che dimostra quanto varino i risultati dei motori di ricerca, nello specifico Google , in base alla parte di mondo in ...Search Atlas è uno strumento sviluppato da un gruppo di ricercatori scientifici che dimostra quanto varino i risultati dei motori di ricerca, nello specifico Google, in base alla parte di mondo in cui ...Realizzata con sistemi satellitari della Nasa, ha disegnato i bacini che si trovano in profondità, dove si riempiono e drenano continuamente attraverso un sistema di corsi d'acqua che alla fine sfocia ...