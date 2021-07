Scuola, rientro e vaccinazioni: preoccupa la variante Delta, Governo e Regioni debbono intervenire alla svelta (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Governo vuole evitare che si ritorni sui banchi virtuali: l’obiettivo è scongiurare il ricorso massivo alla DAD, come ha spiegato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. tutti, vaccinati e non, potranno andare a Scuola in presenza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 luglio 2021) Ilvuole evitare che si ritorni sui banchi virtuali: l’obiettivo è scongiurare il ricorso massivoDAD, come ha spiegato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. tutti, vaccinati e non, potranno andare ain presenza L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Scuola, rientro e vaccinazioni: preoccupa la variante Delta, Governo e Regioni debbono intervenire alla svelta - infoitsalute : Vaccino Covid Scuola: rientro senza DAD, i dati per Regione - ProDocente : Ritorno a scuola, Moretti (PD): “Sia covid free. Rientro in presenza e in sicurezza” - alto_adige : L'Alto Adige punta su un rientro in classe al 100% in presenza, con mascherine e test di screening. Per i docenti n… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, Moretti (PD): “Sia covid free. Rientro in presenza e in sicurezza” -