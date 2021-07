Scuola nel caos ma il ministro Bianchi fa pure lo spiritoso | “Non sono Harry Potter” FdI insorge

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 12 luglio 2021) “Un emendamento del Pd, frutto di un compromesso con i 5 Stelle, spegne la speranza di una ripresa per la. L’obiettivo primo, interventi risolutivi per il precariato, è ben lontano dall’essere raggiunto. Questo, nonostante l’illusoria dichiarazione del: “tutti in cattedra a settembre”. E laitaliana rimane nel.” Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Carmela Ella Bucalo e Paola Frassinetti, rispettivamente responsabilee responsabile dipartimento Istruzione. Un quadro allarmante. Del doman non v’è certezza, con un...