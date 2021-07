Scuola, dai vaccini alle cattedre vuote: tutti i i nodi sulla ripresa (Di lunedì 12 luglio 2021) Nonostante le misure nel decreto Sostegni bis, si rischia ancora un numero elevato di precari. Istituti a caccia di spazi, fondamentali i vacci Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 12 luglio 2021) Nonostante le misure nel decreto Sostegni bis, si rischia ancora un numero elevato di precari. Istituti a caccia di spazi, fondamentali i vacci

Advertising

DaniaFalzolgher : RT @Azzurraurra: Ve lo dico, in Irlanda, ho ricevuto congratulazioni da persone per strada, al supermercato, da decine di colleghi e persin… - Casualsex6 : RT @Azzurraurra: Ve lo dico, in Irlanda, ho ricevuto congratulazioni da persone per strada, al supermercato, da decine di colleghi e persin… - Agricolturabio1 : RT @Azzurraurra: Ve lo dico, in Irlanda, ho ricevuto congratulazioni da persone per strada, al supermercato, da decine di colleghi e persin… - zazoomblog : Scuola dai vaccini alle cattedre vuote: tutti i i nodi sulla ripresa di settembre - #Scuola #vaccini #cattedre… - Irisamalu : RT @Azzurraurra: Ve lo dico, in Irlanda, ho ricevuto congratulazioni da persone per strada, al supermercato, da decine di colleghi e persin… -