Scontro auto-moto durante festeggiamenti Europei | un morto e 4 feriti nel catanese

Un 19enne, Giuseppe Di Martino, è morto e quattro persone sono rimaste ferite la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto a Caltagirone. Nello Scontro sono rimaste coinvolte un'auto di una società di vigilanza, due scooter e una moto. Secondo una prima ricostruzione della polizia che indaga, tutti si stavano recando verso il centro della città per festeggiare la vittoria dell'Italia a Euro 2020. L'impatto è avvenuto non distante dall'ospedale 'Gravina', dove i quattro feriti sono stati subito portati. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

