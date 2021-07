Scivola e precipita nel vuoto | Giovanni muore a 66 anni Era il medico del paese

(Di lunedì 12 luglio 2021) Terribile destino perCattaino. L’uomo è morto durante un’escursione e, nonostante l’intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato niente da fare. Siamo Tolmezzo, in provincia di Udine. Qui un’intera comunità piange unamato e stimato, conosciuto anche come un esperto escursionista.è morto sulla ferrata Oberst Gressel a Passo di Monte Croce Carnico. Era una persona a cui tutti volevano beneCattaino, classe 1955.e appassionato di montagna: era noto nel mondo dell’arrampicata regionale per aver attrezzato molte ...

Si sgancia dal cavo di sicurezza dopo un'arrampicata, scivola e precipita: morto medico e noto escursionista - Era uscito con un'amica per un'escursione. Ma Giovanni Cattaino, medico di Tolmezzo di 66 anni, da poco andato in pensione

Il Piccolo

E' deceduto l'uomo caduto sulla ferrata Oberst Gressel (e non sulla ferrata Senza Confini come detto in un primo tempo) a Passo di Monte Croce Carnico. Si tratta di Giovanni Cattaino, medico di Tolmezzo