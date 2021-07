Sardegna, vasto incendio: evacuati 25 bambini di un campo estivo e 48 scout (Di lunedì 12 luglio 2021) In Sardegna evacuati questo pomeriggio 25 bambini di un campo estivo, e almeno 48 scout da un bosco, per farli sfuggire dalle fiamme di un vasto incendio nell'Oristanese. I roghi sono divampati nella ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Inquesto pomeriggio 25di un, e almeno 48da un bosco, per farli sfuggire dalle fiamme di unnell'Oristanese. I roghi sono divampati nella ...

AnsaSardegna : Paura per vasto incendio nell'Oristanese, evacuati 70 bimbi. Fiamme vicino a un campo scout e un camp estivo #ANSA - vivere_sardegna : Incendi: vasto rogo a Oschiri, in azione 3 elicotteri della Forestale - vivere_sardegna : Vasto incendio ad Assemini: fiamme alimentate dal vento - vivere_sardegna : Vasto rogo a Furtei: si alzano in volo due elicotteri - SH3DONTLOV3M3 : @__bucky_ bella la sardegna,si andrò a vasto -