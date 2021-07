Sara Pedri, in reparto “metodi autoritari” con turni massacranti e umiliazioni. Sei medici denunciavano già prima della scomparsa (Di lunedì 12 luglio 2021) Una situazione critica, fatta di turni di lavoro massacranti, terrore e umiliazioni. È questo l’ambiente del reparto di ginecologia del Santa Chiara di Trento che traspare dall’indagine della commissione d’inchiesta, chiamata a fare luce sul caso della scomparsa di Sara Pedri, la dottoressa di cui non si hanno più tracce dal marzo scorso. La sparizione della 34enne forlivese ha scatenato nella sanità trentina un ciclone che ha portato al trasferimento del primario Saverio Tateo e di una delle responsabili ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Una situazione critica, fatta didi lavoro, terrore e. È questo l’ambiente deldi ginecologia del Santa Chiara di Trento che traspare dall’indaginecommissione d’inchiesta, chiamata a fare luce sul casodi, la dottoressa di cui non si hanno più tracce dal marzo scorso. La sparizione34enne forlivese ha scatenato nella sanità trentina un ciclone che ha portato al trasferimento delrio Saverio Tateo e di una delle responsabili ...

