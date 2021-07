Sanità, Perifano: “Le risorse del Recovery Fund per potenziare l’assistenza nel Rione Libertà” (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Ritengo che uno degli obiettivi fondamentali della prossima amministrazione debba essere quello di puntare ad un riequilibrio delle funzioni e delle strutture di servizio presenti nei vari quartieri della Città. A cominciare da quello più popoloso, ovvero il Rione Libertà”. Comincia così l’intervento di Luigi Diego Perifano, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’. Prosegue Perifano: “La prima occasione è a portata di mano, e riguarda le modalità con cui saranno investite le risorse previste nel Ricovery Fund per cambiare il nostro sistema ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Ritengo che uno degli obiettivi fondamentali della prossima amministrazione debba essere quello di puntare ad un riequilibrio delle funzioni e delle strutture di servizio presenti nei vari quartieri della Città. A cominciare da quello più popoloso, ovvero il”. Comincia così l’intervento di Luigi Diego, candidato sindaco di ‘Alternativa per Benevento’. Prosegue: “La prima occasione è a portata di mano, e riguarda le modalità con cui saranno investite lepreviste nel Ricoveryper cambiare il nostro sistema ...

