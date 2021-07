Advertising

DSantanche : 'Mila 18 anni, attivista Lgbt, vive sotto scorta. Saman, 18 anni, brutalmente uccisa dalla sua famiglia perché vole… - leggoit : Saman Abbas, le ricerche del corpo vengono sospese. Dopo 67 giorni il corpo non è ancora stato ritrovato - CorriereUmbria : Saman Abbas, sospese le ricerche del corpo dopo 67 giorni: continuano le indagini #SamanAbbas #ricerchesospese… - occhio_notizie : Saman, sospese le ricerche dopo 67 giorni: il cugino resta in carcere - andreastoolbox : Saman, dopo 67 giorni sospese le ricerche nell'area dell'azienda agricola | Sky TG24 -

Ultime Notizie dalla rete : Saman Abbas

Sono state sospese le ricerche del corpo dinell'area dell'azienda agricola di Novellara in provincia di Reggio Emilia dove viveva la sua famiglia. Proseguono invece le indagini dei carabinieri per catturare i familiari latitanti. ...18.30,dopo oltre 2 mesi sospesa ricerca Dopo 67 giorni sospese le ricerche nell'area dell'azienda agricola di Novellara (RE) dove viveva la famiglia die dove si pensa sia sepolto il corpo della 18enne pachistana, che rifiutò un matrimonio combinato. Sono stati impiegati 500 carabinieri, unità cinofile, vigili del fuoco con natanti, ...Sospese le ricerche di Saman Abbas, le 18enne pachistana scomparsa 67 giorni fa che rifiutò un matrimonio combinato. Non proseguiranno gli inquirenti a cercare nell'area dell'azienda agricola di ...Continuano le indagini per il ritrovamento del cadavere e la cattura dei familiari latitanti. Sono state sospese le ricerche di Saman Abbas, scomparsa a Novellara (Re) oltre due mesi fa, nei pressi de ...