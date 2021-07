Salvini rilancia il video degli italiani pestati dagli inglesi, ma è una fake news: è una rissa tra inglesi avvenuta poco prima della partita (Di lunedì 12 luglio 2021) Il post di Matteo Salvini non lascia spazio alle interpretazioni: “Questi inglesi (schifosi, non tifosi) l’hanno presa bene la sconfitta… Invece di inginocchiarsi in campo, spero si inginocchino in cella“, sotto il video che riprende una violenta rissa tra tifosi davanti ai tornelli di ingresso dello stadio di Wembley. E Salvini non è stato l’unico a rilanciare il contenuto, in rete sono migliaia i posti indignati che descrivono la scena come se fosse un attacco ai tifosi italiani dettato dalla frustrazione per la sconfitta. In realtà questa descrizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Il post di Matteonon lascia spazio alle interpretazioni: “Questi(schifosi, non tifosi) l’hanno presa bene la sconfitta… Invece di inginocchiarsi in campo, spero si inginocchino in cella“, sotto ilche riprende una violentatra tifosi davanti ai tornelli di ingresso dello stadio di Wembley. Enon è stato l’unico are il contenuto, in rete sono migliaia i posti indignati che descrivono la scena come se fosse un attacco ai tifosidettato dalla frustrazione per la sconfitta. In realtà questa descrizione ...

