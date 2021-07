Salvini: "Non terrorizziamo gli italiani. Inimmaginabili zone rosse" (Di lunedì 12 luglio 2021) "Ho sentito proprio oggi il presidente Fedriga, le Regioni non sono ancora state contattate dal governo. Auspico buon senso". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini, interpellato da Affaritaliani.it, parla delle possibili nuove restrizioni a causa della... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 12 luglio 2021) "Ho sentito proprio oggi il presidente Fedriga, le Regioni non sono ancora state contattate dal governo. Auspico buon senso". Con queste parole il segretario della Lega Matteo, interpellato da Affar.it, parla delle possibili nuove restrizioni a causa della... Segui su affar.it

