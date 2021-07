Salvini: ddl Zan da bloccare o quanto meno da modificare (Di lunedì 12 luglio 2021) "Domani torno a Roma perchè c'è questo ddl Zan da bloccare o quanto meno da cambiare in Parlamento". Lo hadetto il seretario della Lega Matteo Salvini, in un comizio a Lamezia Terme."Il diritto all'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) "Domani torno a Roma perchè c'è questo ddl Zan dada cambiare in Parlamento". Lo hadetto il seretario della Lega Matteo, in un comizio a Lamezia Terme."Il diritto all'...

Advertising

elio_vito : 'Per sconfiggere questo grave fenomeno, non bastano pene e reati, occorre anche prevenzione, informazione, diffusio… - mante : il Corriere scrive che il cardinale Parolin ha chiamato Salvini e Renzi per “migliorare” il ddl Zan. Ora se qualcun… - fattoquotidiano : Visto dal Pd, il film del ddl Zan rischia di somigliare pericolosamente al passaggio che ha portato alla fine del g… - Lele76Lele : RT @UAAR_it: La #clericalata della settimana è del leader della Lega Matteo Salvini che dopo essere stato chiamato dal segretario di stato… - 0kkult0 : RT @UAAR_it: La #clericalata della settimana è del leader della Lega Matteo Salvini che dopo essere stato chiamato dal segretario di stato… -