Salute mentale e pandemia nel mercato della psiche (Di lunedì 12 luglio 2021) La Salute mentale rappresenta ancora un tabù in ambito sanitario e finanche nella narrazione individuale, sebbene i dati sulla Salute mentale in Italia parlino chiaramente. Il monitoraggio Aifa (Agenzia italiana del farmaco) sull'acquisto di farmaci in Italia in corrispondenza con l'emergenza sanitaria registra un notevole aumento rispetto al 2019 nel consumo di ansiolitici. È stato anche rilevato, a marzo 2020, un incremento del consumo di antipsicotici. Iqvia (provider globale di informazioni sanitarie) segnala, tra gennaio e settembre 2020, un aumento del 2,5% nel consumo di farmaci antidepressivi e del 24% per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Salute mentale Ruvo di Puglia - CREAZIONE DELL'OSSERVATORIO COMUNALE PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO Il protocollo è stato sottoscritto da Comune di Ruvo di Puglia in qualità di promotore, il servizi Socio Sanitari Territoriali (SERD, Consultorio Familiare, Centro Salute Mentale), Tribunale per i ...

L'Europa viola i diritti dell'Ungheria ... hanno un ruolo fondamentale nel preservarne la salute fisica, mentale e morale . Per la protezione degli obiettivi enunciati nella presente legge e dei bambini, è vietato rendere accessibili alle ...

Salute mentale,Regione accredita centro psichiatrico Ploaghe Agenzia ANSA Healthy Influencer da seguire per il peso forma e ricette sane Quali sono le healthy influencer più famose e in voga sa seguire. Le guru del benessere per ricette sane e mantenere il peso forma.

Sassari: apre la residenza psichiatrica “Centro Ulivi” La Struttura è dotata di arredi e attrezzature nuove e interamente dedicate. Già dalla prossima settimana il Dipartimento di Salute Mentale opererà al fine di avviare i primi ingressi e i relativi ...

