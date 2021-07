Ryanair assume | sul tavolo 2 mila posti di lavoro | come candidarsi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il settore del trasporto aereo sta provando a respirare dopo un anno in apnea a causa del Covid. Il Green pass europeo, per esempio, può dare una chance al turismo e a tutto quel che ne consegue. Le compagnie aeree sperano di riprendersi e di non subire più ulteriori stop: alcune di loro,, hanno programmato un maxi piano di assunzioni. Il colosso irlandese cerca 2piloti per i veivoli dei prossimi tre anni. Viaggi aerei, le conseguenze economiche del Covid sul settore Secondo l’International Air Transport Association, meglio nota con l’acronimo IATA, il 2020 è stato l’anno peggiore nella storia dei trasporti aerei. ...

Ryanair ha dato il via a una campagna di assunzioni massiccia: offerti 2 mila posti di lavoro nei prossimi tre anni, si cercano piloti ...