Rumba de Bodas, date del tour europeo e video di Rimini Minivan (Di lunedì 12 luglio 2021) Rumba de Bodas inizia il tour europeo, che porterà la band in vari stati fra cui Francia, Germania, Albania, Austria e Lussemburgo. Senza dimenticare l’Italia. Dopo il primo concerto estivo a Bologna il 19 giugno (di cui il canale YouTube di Emilia Romagna Creativa trasmetterà giovedì 15 luglio alle 21 un estratto e in contemporanea su LepidaTV visibile in Emilia Romagna sul canale 118 del digitale terrestre), Rumba de Bodas suoneranno a Seregno (Mi) nell’ambito di Suoni Mobili martedì 13 luglio, per poi iniziare a girare il continente. Le altre date italiane sono: 18 ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 luglio 2021)deinizia il, che porterà la band in vari stati fra cui Francia, Germania, Albania, Austria e Lussemburgo. Senza dimenticare l’Italia. Dopo il primo concerto estivo a Bologna il 19 giugno (di cui il canale YouTube di Emilia Romagna Creativa trasmetterà giovedì 15 luglio alle 21 un estratto e in contemporanea su LepidaTV visibile in Emilia Romagna sul canale 118 del digitale terrestre),desuoneranno a Seregno (Mi) nell’ambito di Suoni Mobili martedì 13 luglio, per poi iniziare a girare il continente. Le altreitaliane sono: 18 ...

