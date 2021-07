Rugby, Sei Nazioni Under 20: l’Italia vuole negare il Grande Slam agli inglesi (Di lunedì 12 luglio 2021) Uno sgambetto poche ore dopo il trionfo negli Europei di calcio. l’Italia del Rugby sogna il bis contro l’Inghilterra e questa volta nel Guinness Sei Nazioni Under 20 2021 che si conclude domani all’Arms Park di Cardiff. Gli inglesi sono in vetta con quattro vittorie su quattro, tutte con bonus e sono i candidati d’obbligo non solo alla conquista del titolo, ma anche del Grande Slam. Ultimo ostacolo sulla loro strada l’Italia di Massimo Brunello che vuole vestire i panni di Mancini e far piangere di nuovo tutta l’Inghilterra. Ma gli ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Uno sgambetto poche ore dopo il trionfo negli Europei di calcio.delsogna il bis contro l’Inghilterra e questa volta nel Guinness Sei20 2021 che si conclude domani all’Arms Park di Cardiff. Glisono in vetta con quattro vittorie su quattro, tutte con bonus e sono i candidati d’obbligo non solo alla conquista del titolo, ma anche del. Ultimo ostacolo sulla loro stradadi Massimo Brunello chevestire i panni di Mancini e far piangere di nuovo tutta l’Inghilterra. Ma gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Sei Cavicchi? È bravo e ci fa risarcire! Se Giorgio parla o scrive di rugby o di teatro diventa - per i giudici togati - un fuoriclasse ... Bravo, Carlo Cavicchi, dunque: sei stato il nostro Direttorone e ora rappresenti stupendamente pure il ...

LE CONGRATULAZIONI DI FIR ALLA NAZIONALE MASCHILE DI CALCIO ... dove martedì affronteranno proprio i pari età dell'Inghilterra nell'ultima giornata del Sei ... La Federazione Italiana Rugby esprime le più sincere congratulazioni al Presidente FIGC Gabriele Gravina, ...

Otto riconferme sulla trequarti del Rugby Colorno Continuano le conferme in casa biancorossa in vista dell’ormai imminente stagione 2021/22 di Peroni Top10. Sono 8 i trequarti ad essere stati riconfermati. Vestiranno ufficialmente la maglia dell’HBS ...

