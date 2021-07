Rosmarino negli spaghetti alle vongole | turisti aggrediscono il cuoco

(Di lunedì 12 luglio 2021), deinon hanno preso bene la ”novità’ e hanno provato ad aggredire il. La vicenda è accaduta a Porto Recanati, in provincia di Macerata. Il racconto del titolare del ristorante YouTubeE’ successo in un ristorante a Porto Recanati, in provincia di Macerata. La presenza delin un piatto dialla, ha suscitato una forte reazione in alcuni didi Spoleto. A raccontare il tutto è stato proprio il titolare del ...

PORTO RECANATI - Il rosmarino della discordia. È stata questa erba aromatica, utilizzata dal cuoco dello chalet Bora Bora Beach di Porto Recanati negli spaghetti alle vongole, a far salire la tensione.