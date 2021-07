Rosa Perrotta parla della sua nuova casa: è pazzesca, ha una stanza che tutte le donne vorrebbero (Di lunedì 12 luglio 2021) Sulle sue Instagram Stories, Rosa Perrotta ha parlato della sua nuova casa: è pazzesca, ha una stanza ‘particolare’, incredibile! Per Rosa Perrotta, c’è da ammetterlo, questo è un periodo piuttosto impegnativo. Non soltanto perché, a distanza di quasi due anni dalla nascita del suo primogenito Domenico Ethan, sta per diventare mamma di un altro piccolo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 12 luglio 2021) Sulle sue Instagram Stories,hatosua: è, ha una‘particolare’, incredibile! Per, c’è da ammetterlo, questo è un periodo piuttosto impegnativo. Non soltanto perché, a didi quasi due anni dalla nascita del suo primogenito Domenico Ethan, sta per diventare mamma di un altro piccolo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LuBennet : Questa partita è paragonabile solo alla gravidanza di Rosa Perrotta. È infinita. #ItaliaInghilterra #Euro2020Final - tifosipalermoit : il punto sul mercato rosanero che a soli 9 giorni dall'inizio del ritiro vede in rosa solo due volti nuovi: Giron e… - Tartaruga9731 : @vaux_hall Lei e Rosa Perrotta quelle che riesco o a farsi 9 mesi di gravidanza con i programmi TV in onda e partor… - disinnescare_ : Scopro ora la seconda gravidanza di Rosa Perrotta e sono ancora ferma all'intervista in cui diceva che non scopava… - AngySalemigirl : E comunque #PRELEMI purtroppo loro non sono i primi, Fedez,Chiara Ferragni, Diletta Leotta, Belen Rodriguez, Rosa P… -