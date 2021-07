Roma, tifoso scavalca l’Altare della Patria e si ritrova un mitra puntato addosso (Video) (Di lunedì 12 luglio 2021) oma, 12 lug – Un tifoso della Nazionale si è lasciato un po’ troppo prendere dall’euforia per la vittoria agli Europei, a Roma. E si è ritrovato un fucile puntato in faccia. Roma, tifoso troppo “focoso” A Roma ieri come in tutte le città migliaia di tifosi si sono riversati nelle piazze e nelle strade del centro per festeggiare la vittoria dell’Italia campione d’Europa contro l’Inghilterra. Un tifoso un po’ troppo eccitato, con indosso una maglietta degli azzurri, ha quindi deciso di scavalcare la recinzione che delimita ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 12 luglio 2021) oma, 12 lug – UnNazionale si è lasciato un po’ troppo prendere dall’euforia per la vittoria agli Europei, a. E si èto un fucilein faccia.troppo “focoso” Aieri come in tutte le città migliaia di tifosi si sono riversati nelle piazze e nelle strade del centro per festeggiare la vittoria dell’Italia campione d’Europa contro l’Inghilterra. Unun po’ troppo eccitato, con indosso una maglietta degli azzurri, ha quindi deciso dire la recinzione che delimita ...

