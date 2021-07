Roma, rapina lampo alla fermata della metro: arrestato 23enne (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma- rapina aggravata in corcorso, questa l’accusa di cui dovrà rispondere un 23enne egiziano con precedenti arrestato dagli agenti del commissariato di Porta Pia. Le indagini della polizia È stato arrestato M.M.A.S., un 23enne cittadino egiziano con precedenti e responsabile di rapina aggravata in concorso con un suo connazionale, per aver asportato un telefono cellulare e una catenina d’oro ad un giovane alla fermata metro Ponte Mammolo. I poliziotti, nel corso di un servizio specificamente organizzato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 12 luglio 2021)aggravata in corcorso, questa l’accusa di cui dovrà rispondere unegiziano con precedentidagli agenti del commissariato di Porta Pia. Le indaginipolizia È statoM.M.A.S., uncittadino egiziano con precedenti e responsabile diaggravata in concorso con un suo connazionale, per aver asportato un telefono cellulare e una catenina d’oro ad un giovanePonte Mammolo. I poliziotti, nel corso di un servizio specificamente organizzato ...

