Rocky Balboa, retroscena e curiosità della saga cult della storia del cinema: incredibile! (Di lunedì 12 luglio 2021) I segreti della celeberrima saga di Rocky Balboa, personaggio cult del cinema interpretato dall’attore Sylvester Stallone. Un personaggio leggendario che con i suoi film ha fatto sognare, emozionare, soffrire e gioire tante generazioni: chi non conosce Rocky Balboa, pugile italo americano che grazie all’amico campione del mondo Apollo Creed impara a credere e lottare con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 12 luglio 2021) I segreticeleberrimadi, personaggiodelinterpretato dall’attore Sylvester Stallone. Un personaggio leggendario che con i suoi film ha fatto sognare, emozionare, soffrire e gioire tante generazioni: chi non conosce, pugile italo americano che grazie all’amico campione del mondo Apollo Creed impara a credere e lottare con L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Maxprimis : Na vorta uno che aveva preso un sacco de cazzotti disse. Se io posso cambiare, anche voi potete cambiare e tutto il… - Temisto10590918 : @lefrasidiosho Cmq che sofferenza ogni volta con la nazionale, dagli Ottavi in poi sembra di assistere alla saga di Rocky Balboa - Liguglia : Bernardeschi alla Rocky Balboa nel discorso finale anche no però ???????? - Alessandroenjoy : @ggirlaalmighty A pugilato, quante gliene suonavo! Che Rocky Balboa spostati???? - ItsTheSportNews : RT @Suesername: Pavarotti, Mussolini, Joe Dolce, Beppe Di Marco, Gino D’Acampo, Rossi the ice cream man, Rocky Balboa, Benito Carbone, Gior… -