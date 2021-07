Roberto Giacobbo, avete mai visto sua moglie? È famosa! (Di lunedì 12 luglio 2021) Il noto ed amato conduttore Roberto Giacobbo, e quell’aneddoto raccontato con la moglie sull’essere genitori: “Ci vuole poco…”. R. Giacobbo (fonte foto: Mediaset Infinity)È un conduttore televisivo dal grande successo, amato ed affermato, Roberto Giacobbo, un personaggio del mondo della televisione che ha saputo costruire una carriera ricca di traguardi ed obiettivi importanti raggiunti: non tutti lo conoscono però nelle vesti di marito e padre, quell’aneddoto prezioso e particolare. Talento, bravura, professionalità, una profonda conoscenza, queste sono solo alcune ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 luglio 2021) Il noto ed amato conduttore, e quell’aneddoto raccontato con lasull’essere genitori: “Ci vuole poco…”. R.(fonte foto: Mediaset Infinity)È un conduttore televisivo dal grande successo, amato ed affermato,, un personaggio del mondo della televisione che ha saputo costruire una carriera ricca di traguardi ed obiettivi importanti raggiunti: non tutti lo conoscono però nelle vesti di marito e padre, quell’aneddoto prezioso e particolare. Talento, bravura, professionalità, una profonda conoscenza, queste sono solo alcune ...

Advertising

_PuntoZip_ : Stasera in TV: Roberto Giacobbo torna a fare coppia con Zahi Hawass, per una serata interamente dedicata ai tesori… - MusicTvOfficial : #Freedom prosegue il suo viaggio oltre il confine, su Italia 1 con gli #Album, in onda lunedì 12 luglio, in prima s… - polistodis : Ho chiesto a mio padre cosa pensasse di #ItaliaInghilterra e mi ha iniziato una dietrologia che forse a pranzo arri… - Abruzzo_Eventi : Farnesiana 2021 al via con Roberto Giacobbo e visita alla Necropoli - NotizieAbruzzo : Farnesiana 2021 al via con Roberto Giacobbo e visita alla Necropoli -