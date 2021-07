Ritorno a scuola, Catizone (ALI): “Docenti e personale scolastico siano vaccinati entro settembre” (Di lunedì 12 luglio 2021) Tiene ancora banco il Ritorno a scuola di settembre, fra proposte di obblighi vaccinali e richieste di interventi mirati per la sicurezza della ripresa delle lezioni. Ecco cosa dicono le autonomie locali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 luglio 2021) Tiene ancora banco ildi, fra proposte di obblighi vaccinali e richieste di interventi mirati per la sicurezza della ripresa delle lezioni. Ecco cosa dicono le autonomie locali. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno scuola Calendario scolastico 2021 - 2022, Piemonte: ecco le date ... festività natalizie da venerdì 24 dicembre a venerdì 7 gennaio compresi, con ritorno in aula ...il 14 settembre e si chiude l'11 giugno 19 Novembre 2018 Borgosesia lezioni di dialetto nella scuola ...

Tetti e caldaie si lavora sulle scuole ...stati aperti i cantieri estivi dei lavori programmati dall'amministrazione comunale e che dovranno concludersi prima del ritorno in classe degli studenti, a settembre. In particolare, alla scuola ...

Ritorno a scuola, Giannelli (ANP) perplesso: “Non credo si possa riprendere al 100% in presenza” Orizzonte Scuola Chini, quattro oggetti tornano A volte, inaspettatamente, ritornano. Quattro oggetti che portano la firma di Galileo Chini (l’artista fiorentino cui si devono le decorazioni liberty delle Terme Berzieri) tornano a Salsomaggiore dop ...

Covid, Zingaretti: “Comportamenti responsabili per ritorno studenti a scuola in presenza” La dichiarazione del presidente della Regione Lazio. La popolazione assuma comportamenti responsabili in merito all' emergenza legata al Covid. "La copertura vaccinale del corpo docente è altissima. S ...

