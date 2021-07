Risultati positivi per il vaccino ReiThera: la risposta degli anticorpi è del 93% dopo la prima dose (Di lunedì 12 luglio 2021) Già tre settimane dopo la prima dose si osserva una risposta anticorpale contro la proteina Spike in oltre il 93% dei volontari, e si raggiunge il 99% dopo la seconda somministrazione: a quanto pare ... Leggi su globalist (Di lunedì 12 luglio 2021) Già tre settimanelasi osserva unaanticorpale contro la proteina Spike in oltre il 93% dei volontari, e si raggiunge il 99%la seconda somministrazione: a quanto pare ...

Advertising

sportface2016 : +++#Inter: tre giocatori della Primavera, che si sarebbero dovuti aggregare alla prima squadra, sono risultati positivi al #COVID19+++ - attilioc39 : RT @Karm3nB: Vaccinati, risultati positivi, bloccati a Malta, spesa albergo per quarantena a loro carico, Farnesina impotente. ?????? Muoro !!… - romatorino : RT @Karm3nB: Vaccinati, risultati positivi, bloccati a Malta, spesa albergo per quarantena a loro carico, Farnesina impotente. ?????? Muoro !!… - stuarda_tudor : RT @RedditCittadini: @valy_s ADESSO SI CAMBIA SONO I NON #VACCINATI CHE POTRANNO #DENUNCIARE I #VACCINATI RISULTATI #POSITIVI AL #COVID19 E… - fabiobellentani : RT @globalistIT: -