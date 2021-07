Advertising

Ad10000follower : Risucchiati dalle onde della Baia dei Turchi, l’addio a Pia e Rosario morti annegati a Otranto - infoitinterno : Risucchiati dalle onde della Baia dei Turchi, l'addio a Pia e Rosario morti annegati a Otranto - glooit : Risucchiati dalle onde della Baia dei Turchi, l’addio a Pia e Rosario morti annegati a Otranto leggi su Gloo… - fuegoyllamas : @svogliatamente Quelli laccetti li sento già risucchiati dalle maniglie dell’amore - DanielePerri969 : Momento cringe. Quasi risucchiati dalle scale mobili. Lei freddissima E anche un pelo stronza #90giorniperinnamorarsi -

Ultime Notizie dalla rete : Risucchiati dalle

Fanpage.it

... mozziconi di sigaretta, oli superficiali a base di petrolio e detergenti che vengono... ma nel frattempo ricordiamoci sempre che il rispetto e la tutela del mare partenostre case e ...Sono statidalla corrente Pia Patruno , 27 anni, e Rosario Francesco Mancino , 29 anni, ... probabilmente risucchiataforti correnti presenti nella Baia dei Turchi. Il primo corpo ad ...Trascinati via dalle onde della Baia dei Turchi che in quella zona a tratti creano un mulinello che ti spinge a fondo con forza senza darti la possibilità di tornare a riva, così sono morti ...Un bimbo di due anni e mezzo di Palermo ha rischiato di annegare sabato nella piscina di una casa in contrada Vicinale Renda a Monreale, tra Sagana e Pioppo. Il piccolo stava giocando quando, per caus ...