Rischio lockdown | ripresa senza slancio | razzismo | Brexit Dopo l' Europeo l' Inghilterra è sempre più Little Britain

(Di lunedì 12 luglio 2021) Passata l’euforia, spenti (quasi del tutto) i cori del “po-po-po-po”, le paginate dei commentatori che decantano le gesta degli Azzurri, è tempo di riprendere in mano il pallottoliere. Corre l’Italia, e non solo per le sgroppate sulle fasce. Le stime sulla crescita del Pil sono state riviste al rialzo e c’è chi dice che si potrebbe perfino flirtare con un +5%. Il Pnrr, se impostato e correttamente portato a termine, consentirà una tale spinta per la nostra economia che il periodo pandemico verrà visto come un ricordo sbiadito e lontanissimo. Segui su affaritaliani.it

