Riparte #Cambiagesto | campagna contro dispersione mozziconi

(Di lunedì 12 luglio 2021) È partita l'8 luglio, in occasione della Giornata del Mediterraneo, la seconda tappa didi sensibilizzazione per un corretto smaltimento deidi sigaretta, promossa e ...

la Repubblica

Per la loro attivazione, spiega Pmi, "sarà fondamentale la partecipazione attiva delle persone, attraverso la condivisione di post o storie con l'utilizzo dell'hashtag #". Per mettere in ..., la campagna di sensibilizzazione per prevenire l'inquinamento da mozziconi. L'Obiettivo è sensibilizzare i fumatori adulti a prendere consapevolezza dei danni causati all'...(ANSA) - ROMA, 12 LUG - È partita l'8 luglio, in occasione della Giornata del Mediterraneo, la seconda tappa di #Cambiagesto, campagna di sensibilizzazione per un corretto smaltimento dei mozziconi di ...