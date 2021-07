Riesame Bonus stagionali 2 400 euro | domanda rifiutata | cosa fare | scadenze | quali documenti allegare

Leggi su leggioggi

(Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo settimane di incertezze, l’Inps ha finalmente pubblicato negli ultimi giorni una circolare con cui chiarisce le modalità per effettuare ilda 2.400e quale documentazione.Molte persone, infatti, si sono ritrovate con la proprianonostante il pieno possesso dei requisiti indispensabili per ottenere l’indennità: come, quindi, per richiedere ildella? Inoltre, indipendentemente dall’idoneità dei richiedenti, resta anche da stabilire ...