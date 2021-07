Renato Brozzi | il lato animalista dell’arte

Advertising

panorama_it : A Traversetolo, vicino a Parma, c'è il museo dedicato allo scultore vissuto tra Ottocento e Novecento, amato da Gab… - Traversetolo : Tre pezzi unici, tre “gioielli” che arricchiscono il patrimonio del museo Renato Brozzi e della comunità e rinsalda… - disobbedisco : RT @vittoriale: ?? Cento e cento e cento e cento ?? 52/100 ?? Aquila di Renato Brozzi #VittorialeCento #Vittoriale1921 #Vittoriale100 #aquila… - teobaratto90 : RT @vittoriale: ?? Cento e cento e cento e cento ?? 52/100 ?? Aquila di Renato Brozzi #VittorialeCento #Vittoriale1921 #Vittoriale100 #aquila… - Twogreyhounds : RT @vittoriale: ?? Cento e cento e cento e cento ?? 52/100 ?? Aquila di Renato Brozzi #VittorialeCento #Vittoriale1921 #Vittoriale100 #aquila… -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Brozzi

ParmaDaily.it

Traversetolo Il Comune di Traversetolo cerca un volto per, un giovane tra gli 8 e i 16 anni che possa vestire i panni dell'artista in alcuni video che accompagneranno alla scoperta dell'omonimo museo e dei tesori di Traversetolo. Il nuovo volto ...Il modo migliore per scoprire Traversetolo è farlo in compagnia di uno dei suoi personaggi più illustri: il poliedrico artista di inizio Novecento, scultore, incisore, orafo. O meglio, in compagnia diquando era poco più che un ragazzino. Sarà lui il protagonista dei video del gaming internazionale 'Ma Quante ne So? ...Traversetolo Il Comune di Traversetolo cerca un volto per Renato Brozzi, un giovane tra gli 8 e i 16 anni che possa vestire i panni dell’artista in alcuni video che accompagneranno alla scoperta dell’ ...Vota! Vittorio Sgarbi a Traversetolo: il critico d’arte in visita al Museo Brozzi “Il Piacere ricomincia da Traversetolo”. Ha subito pronto il “titolo” per la sua visita ...