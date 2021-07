Relazioni industriali e ammortizzatori sociali Il caso Gnk visto da Benvenuto

(Di lunedì 12 luglio 2021) Lo schema è di quelli già visti. Una grande azienda che investe nel Paese a un certo punto apre una crisi industriale e vara in fretta e furia un piano di esuberi, alias licenziamenti. Quanto successo nei giorni scorsi ne è un po’ la prova. Gnk, multinazionale inglese di proprietà di un fondo statunitense e attiva nel settore dell’automotive, ha licenziato 422 dipendenti dello stabilimento toscano di Campi Bisenzio, senza preavviso e tramite una mail. Non è la prima volta che accade, così come non si contano ormai i tavoli di crisi aperti presso il ministero dello Sviluppo Economico guidato da Giancarlo Giorgetti. E infatti, puntuale è arrivata la reazione del governo italiano alla ...

...il perfezionamento dell'efficacia dell'offerta formativa e dello sviluppo dellecon ... ma comporta una riconfigurazione dei processiin ottica IT, che prevede la gestione ...... si sottolineano fra i suoi aspetti salienti le novità in materia di microflessibilità, la gestione dell'orario di lavoro, lee la regolamentazione del lavoro agile. "E' stato ...(Teleborsa) – UnionAlimentari Confapi ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil l’accordo di rinnovo per l’adeguamento per gli anni 2020-2024 ...Oggi il Consiglio Generale di Confindustria Salerno ha incontrato l’Ambasciatore del Messico in Italia, S.E. Carlos Garcia de Alba. L’iniziativa è stata promossa dalla Vice Presidente di Confindustria ...