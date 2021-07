ReiThera è 'efficace al 99% dopo la seconda dose'. Ma i finanziamenti per il vaccino italiano restano bloccati

Advertising

isNews_it : Vaccini anti-Covid, arrivano rinforzi italiani: ReiThera efficace al 99 per cento - - TrevisoCityWR : Il vaccino ReiThera efficace al 99% nel produrre anticorpi. Eppure la fase tre senza fondi non puo partire… - MetropolitanoIT : ?? Il vaccino italiano #ReiThera efficace al 99% nella produzione di #anticorpi. Ecco i dettagli ?? - palermomaniait : Vaccino Reithera, efficace al 99% dopo seconda dose - - salutegreen24 : Il vaccino italiano anti-Covid di ReiThera è efficace. Dopo la seconda somministrazione si osserva infatti una risp… -

Ultime Notizie dalla rete : ReiThera efficace

Gli effetti collaterali del vaccinosono per la maggior parte di grado lieve o moderato e di breve durata e principalmente riferibili a dolore e tensione al sito di iniezione, senso di ...Il vaccino anti - Covid dimostra un'elevata efficacia sin dalla prima dose. Tre settimane dopo la prima dose si è osservata una risposta anticorpale contro la proteina Spike in oltre il 93% dei volontari, per poi ...Fase 2 conclusa per il vaccino italiano a vettore virale ReiThera. E i risultati lasciano ben sperare. Ha un'efficacia del 93% tre settimane dopo la prima dose e del 99% dopo la ...Il vaccino anti-Covid di ReiThera mostra un'elevata efficacia sin dalla prima dose. Tre settimane dopo la prima dose si è osservata una risposta anticorpale contro la proteina Spike in oltre il 93% ...