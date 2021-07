ReiThera, come funziona GRAd-COV2 il vaccino italiano anti Covid: nessun evento avverso grave (Di lunedì 12 luglio 2021) Anche in Fase 2 dello studio del vaccino anti Covid di ReiThera i risultati dopo le prime cinque settimane dall’inizio della vaccinazione confermano quanto già osservato nella Fase 1: il vaccino è... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 12 luglio 2021) Anche in Fase 2 dello studio deldii risultati dopo le prime cinque settimane dall’inizio della vaccinazione confermano quanto già osservato nella Fase 1: ilè...

Advertising

GuineeTags : RT @GazzettaDelSud: ReiThera, come funziona GRAd-COV2 il vaccino italiano anti Covid: nessun evento avverso grave. #Reithera #vaccino #COVI… - GazzettaDelSud : ReiThera, come funziona GRAd-COV2 il vaccino italiano anti Covid: nessun evento avverso grave. #Reithera #vaccino… - stefystar70 : @SergioPerrotta1 @stechio @MatteoS11945980 E quindi ti farai il cocktail di vaccini????? quello Italiano è il Reither… - Loredanataberl1 : RT @Anna85706342: Sempre sul pezzo @Capezzone ?? a difesa della #liberascelta e senza discriminazione alcuna come sancito da art.36 regolame… - Anna85706342 : Sempre sul pezzo @Capezzone ?? a difesa della #liberascelta e senza discriminazione alcuna come sancito da art.36 re… -