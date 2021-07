Regione Liguria: al via bando incentivi per assumere persone con disabilità (Di lunedì 12 luglio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ... Leggi su albengacorsara (Di lunedì 12 luglio 2021) ...Twitter Facebook Pinterest feed © 2009 - 2021 Pieffe Edizioni / AlbengaCorsara News - Quotidiano ... iscrizione Registro della Stampa N° 10/2009 - Media Partner: retewebitalia.net Il sito utilizza ...

Ultime Notizie dalla rete : Regione Liguria Iren: inaugurato oggi nuovo depuratore Rapallo, investimento da 39 mln E' stato inaugurato ufficialmente questa mattina il nuovo impianto di depurazione di Rapallo, in localita' Costaguta Ronco, alla presenza del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Iren Gianni Vittorio Armani, del Sindaco del Comune di Rapallo e Vice Sindaco della Citta' Metropolitana ...

Regione Liguria: al via bando incentivi per assumere persone con disabilità I destinatari sono: le persone con disabilità disoccupate iscritte nelle liste presso il collocamento mirato dei Centri per l'Impiego di Regione Liguria; persone già occupate presso l'azienda ...

consiglio - Consiglio regionale del 13 luglio in diretta streaming