Redentore, ripartenza in sicurezza: da martedì prenotazioni online per barche e rive (Di lunedì 12 luglio 2021) Priorità ai residenti Dalla mattina di martedì 13 luglio sarà disponibile sui siti di www.comune.venezia.it e www.veneziaunica.it la pagina dedicata alle prenotazioni, che conterrà tutte le ... Leggi su veneziatoday (Di lunedì 12 luglio 2021) Priorità ai residenti Dalla mattina di13 luglio sarà disponibile sui siti di www.comune.venezia.it e www.veneziaunica.it la pagina dedicata alle, che conterrà tutte le ...

Advertising

ShareMySea_IT : Festa del Redentore 2021: la ripartenza, in sicurezza, di Venezia. Da domani prenotazioni online per barche e rive… - VelaVeneta : Festa del Redentore 2021: la ripartenza, in sicurezza, di Venezia. Da domani prenotazioni online per barche e rive -