Recovery Fund - La Spagna investirà 4,3 miliardi di euro nella produzione di veicoli elettrici (Di lunedì 12 luglio 2021) La Spagna impiegherà 4,3 miliardi di euro dei fondi derivanti dal Recovery Plan per sostenere la transizione verso l'elettrico dell'industria automobilistica sul territorio nazionale: lo ha annunciato oggi il presidente Pedro Sanchez. L'investimento, articolato attraverso il piano Perte (acronimo, tradotto, di Progetto strategico per la ripresa e la trasformazione economica) punta a stimolare gli investimenti privati nel settore e interesserà l'intera filiera collegata alla mobilità a batteria: dall'estrazione del litio fino all'assemblaggio dei veicoli, passando per la produzione delle ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 12 luglio 2021) Laimpiegherà 4,3didei fondi derivanti dalPlan per sostenere la transizione verso l'elettrico dell'industria automobilistica sul territorio nazionale: lo ha annunciato oggi il presidente Pedro Sanchez. L'investimento, articolato attraverso il piano Perte (acronimo, tradotto, di Progetto strategico per la ripresa e la trasformazione economica) punta a stimolare gli investimenti privati nel settore e interesserà l'intera filiera collegata alla mobilità a batteria: dall'estrazione del litio fino all'assemblaggio dei, passando per ladelle ...

Advertising

Greenpeace_ITA : La lobby dei petrolieri prova a mettere le mani sul Recovery Fund: dagli incontri al @MiTE_IT ai fondi per l’… - greysonelove : RT @perelaa: Se Donnarumma vuole altri soldi diamogli pure quelli del recovery fund - ValerioCoscetti : L'indimenticabile triplete dell'Italia in Europa, che nello stesso anno ha vinto Eurovision, Europei e Recovery Fund. #EuroFinal - Pastaepatate82 : RT @perelaa: Se Donnarumma vuole altri soldi diamogli pure quelli del recovery fund - TheGoodLobby : RT @VITAnonprofit: Senza una legge sul #lobbying non c'è controllo sul #RecoveryFund -