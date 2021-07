(Di lunedì 12 luglio 2021)(ITALPRESS) – Il centro diavrà un nuovo, costruito a tempo di record da centinaia di volontari, bambini e studenti, giovani e meno giovani. Si tratta del, un'opera che ripercorre il progetto incompiuto di Michelangelo Buonarroti in una chiave talmente ecosostenibile da poter fluttuare nell'aria. Il, lungo 18 metri, interamente fatto di cartone e tenuto in sospensione da tre grandi palloni aerostatici, è frutto del genio dell'artista francese Olivier Grossetete su iniziativa dell'Ambasciata di Francia insieme all'Institut Francais Italia, con il sostegno ...

Advertising

LaNotifica : Realizzato a Roma il sogno del Ponte Farnese - CorriereCitta : Realizzato a Roma il sogno del Ponte Farnese - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – Il centro di Roma avrà un nuovo ponte, costruito a tempo di record da centinaia di volontari, ba… - messina_oggi : Realizzato a Roma il sogno del Ponte FarneseROMA (ITALPRESS) - Il centro di Roma avrà un nuovo ponte, costruito a t… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Realizzato a Roma il sogno del Ponte Farnese - -

Ultime Notizie dalla rete : Realizzato Roma

LiberoQuotidiano.it

... attraversando il Tevere con un ponte sarà: costruito in cartone da centinaia di volontari, tra cui bambini e studenti, spunterà a'Ponte Farnese'. Sarà lungo 18 metri, sarà fatto di ...Anche il quinto ciclo di episodi, l'ultimo per la serie, èda un'idea di Roberto Saviano ...della conferenza stampa per il lancio della quarta stagione di Gomorra tenutasi alunedì ...(ANSA) – ROMA, 12 LUG – Il sogno di Michelangelo Buonarroti di collegare l’Ambasciata di Francia e villa Farnesina, attraversando il Tevere con un ponte sarà realizzato: costruito in ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.