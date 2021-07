Rapporto Inps | “Il blocco dei licenziamenti ha salvato 330mila posti di lavoro” Caso Gkn | il Governo convoca l’azienda

(Di lunedì 12 luglio 2021) Tanti italiani hanno perso ilnel terribile 2020 del Covid, sebbene ildeiabbia tamponato il calo degli occupati. E sono molti coloro che invece, pur riuscendo a lavorare (malgrado i vari step and go fra lockdown e zone rosse) hanno guadagnato molto meno rispetto al passato. Lo stop aiQuesti i tratti salienti del XXannuale dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (), reso noto oggi 12 luglio. I ricercatori dell’valutano incirca idi...

44,5 miliardi di euro è la cifra relativa agli interventi messi in atto dall'nel periodo di emergenza Covid, raggiungendo oltre 15 milioni di beneficiari e circa 20 milioni ...dal XX...Secondo ilannuale dell', diffuso oggi, l'ampia adozione di Cig, in particolare in deroga, ha frenato il crollo dei redditi: dai dati dell'imponibile contributivo,rileva che in ...“I posti di lavoro preservati con il blocco dei licenziamenti nel periodo marzo 2020-febbraio 2021, rispetto alla fisiologia del mercato del lavoro come documentata dai dati statistici disponibili, po ...Roma, 12 lug. (Adnkronos/Labitalia) - L'evoluzione delle aspettative e dei bisogni degli utenti in un contesto di trasformazione digitale ha ...