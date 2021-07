Ramos-PSG: “Con me costanza ed esperienza. Champions? Un sogno” (Di lunedì 12 luglio 2021) Tramite il sito ufficiale del PSG, ecco le parole (riportate tramite Mundo Deportivo) di Sergio Ramos da nuovo giocatore francese: “Penso di poter dare esperienza, maturità, lavoro, costanza, sacrificio. Penso che sia quello che ho fatto in tutti questi anni. Cercherò di contribuire al mio miglior livello per cercare di aiutare e che possiamo avvicinarci a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Psg-Real Madrid in diretta tv e streaming Cristiano Ronaldo-Manchester United, c’è l’offerta degli inglesi Futuro Ronaldo: Jorge Mendes svela ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 12 luglio 2021) Tramite il sito ufficiale del PSG, ecco le parole (riportate tramite Mundo Deportivo) di Sergioda nuovo giocatore francese: “Penso di poter dare, maturità, lavoro,, sacrificio. Penso che sia quello che ho fatto in tutti questi anni. Cercherò di contribuire al mio miglior livello per cercare di aiutare e che possiamo avvicinarci a L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Psg-Real Madrid in diretta tv e streaming Cristiano Ronaldo-Manchester United, c’è l’offerta degli inglesi Futuro Ronaldo: Jorge Mendes svela ...

