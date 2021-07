Raggi: campo nomadi Castel Romano, installate telecamere anti roghi tossici (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma – “Abbiamo installato nuove telecamere vicino al campo rom di Castel Romano per contrastare il fenomeno dei roghi tossici. Questi impianti consentono di individuare eventuali fonti di calore fino ad una distanza di 400 metri grazie a uno speciale sistema a infrarossi collegato h24 alla Sala Sistema Roma, gestita dagli agenti della Polizia locale. È la risposta che diamo ai cittadini per garantire maggiore controllo e sicurezza”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “È un’azione che chiaramente va di pari passo con ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 luglio 2021) Roma – “Abbiamo installato nuovevicino alrom diper contrastare il fenomeno dei. Questi impiconsentono di individuare eventuali fonti di calore fino ad una distanza di 400 metri grazie a uno speciale sistema a infrarossi collegato h24 alla Sala Sistema Roma, gestita dagli agenti della Polizia locale. È la risposta che diamo ai cittadini per garre maggiore controllo e sicurezza”. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia. “È un’azione che chiaramente va di pari passo con ...

Advertising

virginiaraggi : Abbiamo installato nuove telecamere vicino al campo rom di Castel Romano per contrastare il fenomeno dei roghi toss… - ilpost : Virginia Raggi ha detto che da un certo campo da golf si può «ammirare la cupola del Colosseo» - stevebianconero : RT @virginiaraggi: Abbiamo installato nuove telecamere vicino al campo rom di Castel Romano per contrastare il fenomeno dei roghi tossici.… - Tommaso94989154 : RT @virginiaraggi: Abbiamo installato nuove telecamere vicino al campo rom di Castel Romano per contrastare il fenomeno dei roghi tossici.… - franco_dimuro : RT @virginiaraggi: Abbiamo installato nuove telecamere vicino al campo rom di Castel Romano per contrastare il fenomeno dei roghi tossici.… -