Questo video non mostra dei tifosi italiani aggrediti da tifosi inglesi dopo la finale (Di lunedì 12 luglio 2021) Il 12 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra un gruppo di persone mentre forza l’ingresso di un luogo chiuso; tra queste, alcune indossano una pettorina gialla e cercano di bloccare chi sta entrando. Dalle immagini è evidente che anche altre persone, non addette ai lavori, cercano di aiutare ad evitare l’ingresso da parte di chi non è autorizzato. Il video è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook. Stando a quanto riportato, la scena mostrerebbe i tifosi inglesi scagliarsi violentemente contro quelli ... Leggi su facta.news (Di lunedì 12 luglio 2021) Il 12 luglio 2021 su Facebook è stato pubblicato uncheun gruppo di persone mentre forza l’ingresso di un luogo chiuso; tra queste, alcune indossano una pettorina gialla e cercano di bloccare chi sta entrando. Dalle immagini è evidente che anche altre persone, non addette ai lavori, cercano di aiutare ad evitare l’ingresso da parte di chi non è autorizzato. Ilè accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto su Facebook. Stando a quanto riportato, la scena mostrerebbe iscagliarsi violentemente contro quelli ...

