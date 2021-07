Queen | quando fecero la storia al Wembley Stadium | Memories

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il 12 luglio 1986 è una data ingannevole, se vogliamo riferirla allo storico live deial. La “colpa” è di quel formato VHS uscito nel 1990 in cui è presente il concerto tenutosi in quella data, ma che che in realtà è il secondo evento. Lo storico live dei, infatti, inizia il giorno precedente, l’11 luglio 1986. È passato soltanto un anno dal Live Aid, e proprio dal Live Aid il mondo intero ricorda qualcosa: all’interno deiqualcosa non va. John Deacon, il bassista, considera la band come 4 individui che ormai suonano come automi, un entusiasmo ...

È pomeriggio inoltrato ormai, quando un elicottero sfreccia sopra la folla di Wembley: i Queen sono arrivati, l'attesa sta per finire? Freddie Mercury e gli altri: la storia dei Queen, una delle rock band più famose del mondo, dagli esordi al live at Wembley passando per il ...