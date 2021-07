Quattro regioni sono a rischio zona gialla? Vediamo quali e il perché (Di lunedì 12 luglio 2021) Secondo il ministro Sileri i contagi per la variante Delta potrebbero salire di 3 o 4 volte entro fine mese. Lo ha detto come ospite di ’24 mattina’ su radio 24: È bellissimo vedere le piazza piene però è chiaro che un numero crescente di contagi si osserverà come si è osservato in altri Paesi europei. Io credo che la variante Delta diventerà prevalente e accadrà, purtroppo, molto prima. Temo per fine mese 3-4 volte i contagi che si sono oggi. Al momento non vedo, con i numeri Covid attuali, la necessità di un ritorno di alcune regioni in zona gialla. Ad oggi non c’è questo rischio ma ... Leggi su viaggiarealverde (Di lunedì 12 luglio 2021) Secondo il ministro Sileri i contagi per la variante Delta potrebbero salire di 3 o 4 volte entro fine mese. Lo ha detto come ospite di ’24 mattina’ su radio 24: È bellissimo vedere le piazza piene però è chiaro che un numero crescente di contagi si osserverà come si è osservato in altri Paesi europei. Io credo che la variante Delta diventerà prevalente e accadrà, purtroppo, molto prima. Temo per fine mese 3-4 volte i contagi che sioggi. Al momento non vedo, con i numeri Covid attuali, la necessità di un ritorno di alcunein. Ad oggi non c’è questoma ...

