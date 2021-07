Quarta Repubblica | anticipazioni | Saman Abbas e Matteo Renzi

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 12 luglio 2021)torna stasera, lunedì 12 luglio con un nuovo appuntamento su Rete 4. Il programma, condotto da Nicola Porro, come sempre, affronterà temi di attualità e politica che, in questo momento, stanno molto a cuore agli spettatori. Il talk show, nato nel 2018, vedrà la presenza di numerosi ospiti che si confronteranno su svariati argomenti. In particolare, spiccheranno i nomi di Emanuele Fiano, Emiliana Alessandrucci, Alessandro Sallusti e Daniele Capezzone. Verrà garantita la presenza di Vittorio Sgarbi che, con le sue acute riflessioni, ormai, è diventato un saldo punto di riferimento della trasmissione televisiva....