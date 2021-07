Quando la politica, quella vera, viene nascosta per vergogna (Di lunedì 12 luglio 2021) “Le resistenze residue sono nate da esigenze politiche, non dal merito”, così la Cartabia sull’approvazione in Consiglio dei ministri della riforma sulla giustizia. Una frase apparentemente innocua ma che svela tragicamente come ormai in Italia la politica sia diventata (quasi) sinonimo di propaganda e strumentalità. Se anche per un ministro della Giustizia il “merito” di una legge non è più l’essenza della politica, ma di un qualcos’altro non ben identificabile (il governo? la tecnica? la burocrazia?) allora significa davvero che l’Italia non può farcela. Perché una nazione senza politica è una gallina priva di testa che corre per l’aia ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) “Le resistenze residue sono nate da esigenze politiche, non dal merito”, così la Cartabia sull’approvazione in Consiglio dei ministri della riforma sulla giustizia. Una frase apparentemente innocua ma che svela tragicamente come ormai in Italia lasia diventata (quasi) sinonimo di propaganda e strumentalità. Se anche per un ministro della Giustizia il “merito” di una legge non è più l’essenza della, ma di un qualcos’altro non ben identificabile (il governo? la tecnica? la burocrazia?) allora significa davvero che l’Italia non può farcela. Perché una nazione senzaè una gallina priva di testa che corre per l’aia ...

