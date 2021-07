Qualche giorno ancora di ricovero per Il Papa che gioisce per il calcio (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Argentina e Italia. C'è da scommettere che Papa Francesco ieri abbia seguito almeno per un po', dalla televisione dell'appartamento del decimo piano dell'Ospedale Gemelli di Roma, le due Nazionali, nelle finali di Copa America e degli Europei. Lui, grande tifoso del calcio - della squadra del San Lorenzo del quartiere Almagro di Buenos Aires - ha quindi condiviso "la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine", fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni e che "si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper ... Leggi su agi (Di lunedì 12 luglio 2021) AGI - Argentina e Italia. C'è da scommettere cheFrancesco ieri abbia seguito almeno per un po', dalla televisione dell'appartamento del decimo piano dell'Ospedale Gemelli di Roma, le due Nazionali, nelle finali di Copa America e degli Europei. Lui, grande tifoso del- della squadra del San Lorenzo del quartiere Almagro di Buenos Aires - ha quindi condiviso "la gioia per la vittoria della nazionale argentina e di quella italiana con le persone che gli sono vicine", fa sapere il direttore della Sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni e che "si è soffermato sul significato dello sport e dei suoi valori, e su quella capacità sportiva di saper ...

