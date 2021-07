Proteste a Cuba | in crisi nera Diaz-Canel invoca la resistenza e accusa gli Usa

(Di lunedì 12 luglio 2021) Povertà, mancanza di cibo e generi di prima necessità, carenza di medicinali. Unaquella che travolge, combinato disposto di pandemia da coronavirus eeconomica. E la gente scende in piazza, in una inedita espressione del dissenso contro il regime. Tutto è iniziato a San Antonio de los Banos, poi la protesta contro il Governo guidato da Miguel Mario Díaz-si è diffusa in diverse città dell’isola, coinvolgendo migliaia dini. Una rabbia che si sfoga contro tutti i problemi di ieri e di oggi di, sulla cui testa continuano a pesare come un ...

Advertising

Adnkronos : #Cuba, da L'Avana a Santiago de Cuba proteste senza precedenti al grido di 'basta dittatura'. - ilpost : Una inusuale domenica di proteste a Cuba - ComunistaRosso : @UhligUro Certo che è contro Cuba. Le piccole proteste sono dovute al movimento finanziato dagli Usa 'San Isidro'. - liberismorisor1 : RT @NessunLuogo24: #Cuba: proteste mai viste. #Libano: cronaca di un fallimento annunciato. Benvenuti ad una nuova puntata. #Cuba #Habana… - Radio24_news : RT @NessunLuogo24: #Cuba: proteste mai viste. #Libano: cronaca di un fallimento annunciato. Benvenuti ad una nuova puntata. #Cuba #Habana… -

Ultime Notizie dalla rete : Proteste Cuba

sembra essere tornata agli anni 90. In piazza scontri,, bastoni, pietre e, inevitabilmente, arresti. Centinaia, ed almeno un agente ferito. Non è una situazione circoscritta ad una sola ...La reazione di Mosca Dopo lecontro il governo la Russia ha messo in guardia contro qualsiasi 'interferenza esterna' a. "E' inaccettabile che ci sia un'interferenza esterna negli affari ...Una crisi nera quella che travolge Cuba, combinato disposto di pandemia da coronavirus e crisi economica. E la gente scende in piazza, in una inedita espressione del dissenso contro il regime. Tutto è ...15.30 Cuba,scontri e arresti come in anni '90 Duri scontri e centiniaia di arresti: è il bilancio delle nuove violenze a Cu- ba. Migliaia in piazza nella più grande protesta di massa mai vista negli ...